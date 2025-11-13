Son dakika: Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde 'enişte' şüphesi! Çıplak halde bulunmuştu

Huriye Helvacı'nın kıyafetleri, cesedine 15 metre uzaklıkta bulundu. Çıplak halde bulunan Huriye Helvacı'nın cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmadı. Bölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşıldı ancak cep telefonu bulunamadı.

Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri kafaları karıştırdı. Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden Mustafa Uzun "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok" ifadelerini kullandı. Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.