Aydın'da ölümden kaçış: Kocası diri diri yakacaktı!

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Bilge Karadana, kendisini yakmak isteyen kocasından kaçarak jandarmaya sığındı. Buharkent'in Feslek Mahallesi'nde yaşayan Bilge ve Barış Karadana çifti, yıllar önce boşandıktan sonra 2021 yılında yeniden evlendi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Barış Karadana ile hamile olan eşi Bilge Karadana arasında bu sebepten dolayı tartışmalar yaşanıyordu. Bilge Karadana, hamileliğinin altıncı ayında rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen anne karnındaki 6 aylık bebek kurtarılamadı.
"SEN SORUMLUSUN"
HASTANEDEN taburcu olduktan sonra eve dönen Bilge Karadana, yaşadığı acının ağırlığıyla sessizce köşesine çekildi. Akşam saatlerinde alkol alan Barış Karadana, bebeklerinin ölümünden eşini sorumlu tutarak genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen koca, darp ettiği eşini sürükleyerek evin yakınındaki tarlaya götürdü. Orada genç kadının ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak üzerine benzin döktü. Karadana, kibriti çakmadan eşini yeniden eve götürüp odaya kilitledi.
YALINAYAK EVDEN KAÇTI
ÜZERİNDEKİ elbiseleri benzine bulanan korkudan titreyen genç kadın, kocasının uyumasını bekleyip evin penceresinden atlayarak kaçtı. Gecenin karanlığında, yalınayak şekilde koşarak jandarma karakoluna sığındı. Görevlilere yaşadıklarını anlatan kadın, "Kocam beni dövdü daha sonra saçlarımdan sürükleyerek tarlaya götürüp üzerime benzin döküp yakmaya kalktı. Elinden son anda kurtuldum. Beni kurtarın" diyerek yardım istedi. Jandarma ekipleri, olayın ardından Barış Karadana'yı gözaltına aldı.
ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK: DÜŞÜK YAPTIĞI İÇİN KIZMIŞ
İFADESİNDE, "Eşimin düşük yapmasına sinirlendim, gözünü korkutmak istedim. Amacım onu yakmak değildi" diyen Barış Karadana, 'Darp', 'Tehdit', "Eşe eziyet' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli Cezaevi'ne gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Bilge Karadana'nın hem bebeğini kaybetmesi hem de yaşadığı korkunç olay nedeniyle psikolojik olarak derin bir travma yaşadığı öğrenildi.