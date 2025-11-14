Aydın'da ölümden kaçış: Kocası diri diri yakacaktı!

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Bilge Karadana, kendisini yakmak isteyen kocasından kaçarak jandarmaya sığındı. Buharkent'in Feslek Mahallesi'nde yaşayan Bilge ve Barış Karadana çifti, yıllar önce boşandıktan sonra 2021 yılında yeniden evlendi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Barış Karadana ile hamile olan eşi Bilge Karadana arasında bu sebepten dolayı tartışmalar yaşanıyordu. Bilge Karadana, hamileliğinin altıncı ayında rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen anne karnındaki 6 aylık bebek kurtarılamadı.