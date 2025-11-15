Midye faciasında 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'UN Fatih ilçesinde oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Ailenin yemek yediği öne sürülen restoran mühürlenirken, yiyecek aldıkları belirlenen 3 işletmeye yönelik de işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'deki mühürlenen restoranın sahibi Ercan E., Beyazıt'ta lokum satın alınan Fatih T. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.