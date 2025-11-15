Soyman vitrinleri tek tek inceledi

ŞARKICI Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, geride bıraktığımız gün objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda başta birçok dünyaca ünlü markayı gezen ikili, mağaza vitrinlerini tek tek inceledi. Alışveriş turunun ardından vale noktasında araçlarını bekleyen çift, karşılaştıkları muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere samimi pozlar verdi. Enerjik halleriyle dikkat çeken ikiliden Faik Öztürk'ün ayakkabıları da dikkat çekti. Çift, kısa bir sohbetin ardından araçlarına binerek AVM'den ayrıldı.