Obezite ameliyatı olmak zorlaştı: Yönetmelik değişti

Sağlık Bakanlığı, Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Tüp mide, mide ByPass'ı, ayarlanabilir mide bandı gibi cerrahi işlemleri yaptırmak zorlaştı. Obezite merkezlerinde uygulanan kriterler artık cerrahi merkezlerinde de geçerli olacak.

Psikolojik ve davranışsal destek sonrası cerrahi tedavi yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek. Düzenlemeyle merkezlere yönelik denetimlerin artırılması da hedefleniyor.

ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLARI DA YAPABİLECEK

Düzenlemeyle çocuk cerrahisi uzmanları da eğitim ve kriterleri karşıladığı takdirde obezite cerrahisi yapabilecek.