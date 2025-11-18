Son dakika! Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu

Almanya'dan Türkiye'ye gelen Fatih'te bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı. Günlerdir gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken ATK'dan çıkan raporda gıda zehirlenmesi ihtimalin düşük olduğu belirtildi. Raporda, ölüm nedeni kimyasal madde olarak zehirlenmesi olarak açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.