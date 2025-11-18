Yargıtay’dan düğün fotografçılarını ilgilendirecek karar

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, düğün fotoğraflarının sahiplerinin izni olmadan albüm yapılıp müşterilere gösterilmesini "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu saydı.

Elazığ'da bir çift, fotoğrafçının düğün fotoğraflarını izinsiz olarak müşterilere gösterdiğini öğrenince şikâyetçi oldu.