Yargıtay’dan düğün fotografçılarını ilgilendirecek karar

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, düğün fotoğraflarının izin alınmadan albüm yapılıp müşterilere örnek olarak gösterilmesinin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu oluşturduğuna hükmetti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, düğün fotoğraflarının sahiplerinin izni olmadan albüm yapılıp müşterilere gösterilmesini "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu saydı.

Elazığ'da bir çift, fotoğrafçının düğün fotoğraflarını izinsiz olarak müşterilere gösterdiğini öğrenince şikâyetçi oldu.

Yerel mahkeme önce fotoğrafların "özel yaşam alanı" kapsamında olmadığı gerekçesiyle fotoğrafçıyı beraat ettirdi.

Dosya Yargıtay'a taşınınca, beraat kararı bozuldu. Yeniden yargılamada fotoğrafçı 1 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.

