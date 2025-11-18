Yeni bir zehirlenme vakası daha! Genç mühendis içtiği kahve yüzünden yoğun bakıma alındı!

Kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edildi, işletme sahibi olduğu tespit edilen G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şahıslar yakalandı, işletme mühürlendi.

Konu ile ilgili baba E.Ö.(52) ve diğer işletme sahibi G.S.Ö.(26) ile ilgili bilgi alma işleminin yapıldığı bildirilirken, kahveyi yapan M.A.(50) ve olay anında kafede bulunan işletme sahibi S.N.Ö.(28) isimli şahısların işlemlerinin ardından şüpheli olarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.