Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması: 24 Kasım tarihi itibariyle yapmış olacağız

Bakan Tekin, eğitim modelinin değişmesi ve 4 yıllık lisans eğitimin 3 yıla düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Sadece yükseköğretim açısından bakmamak lazım. Dünyada iletişim araçları ve gençlerimizin, çocuklarımızın bilgi edinme araçları geliştikçe daha hızlı bilgiye erişiyorlar. Eğitim öğretim süreleri de kısalmak durumunda. Bu çok doğal bir şey. Seyri de bu yönde zaten. Ama zaten normal koşullarda üniversiteler kredi sistemi olduğu için bunun mümkün olduğu üniversiteler vardı. YÖK bunu yaygınlaştırmak istiyor; çok yerinde bir karar" diye konuştu.