Bakanlık gümrüklerde kaçakçılığa geçit vermiyor

TİCARET Bakanlığı gümrükler muhafaza ekipleri, kasım ayının ilk haftasında toplam 1 ton 65 kilogram esrar yakaladı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurmaya devam ediyor. Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda; İstanbul Havalimanı'nda, piyasa değeri 194 milyon 940 bin TL olan 216.6 kilogram likit esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri 142 milyon 863 bin 830 TL olan 234.2 kilogram esrar, Tekirdağ Limanı'nda, piyasa değeri 374 milyon 954 bin 800 TL olan 614.68 kilogram esrar yakalandı.