Nefes kesen bölümde Orhan Bey’in zor imtihanı!

YAYINLANAN bölümleriyle gündeme damgasını Kuruluş Orhan, dördüncü bölümüyle de nefes kesecek. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm, hem duygusal çatışmaları hem de savaş sahneleriyle izleyiciyi bir kez daha ekrana kilitleyecek. Heyecan dolu yeni bölümde, çetin bir imtihanın eşiğinde olduğunu bilen Orhan Bey, Kayı'da çift başlılığa asla müsaade etmemek için hem babasıyla hem de kardeşiyle sınanacağının farkındadır. Bu zor süreçte en büyük destekçisi Nilüfer Hatun'dur. Ancak ormandaki yolculukları beklenmedik bir pusuya dönüşür. İkili tam tuzağın ortasında kalmışken, Orhan Bey'in can yoldaşları Turalı ve Abdurrahman yetişir. Turalı ve Abdurrahman'ın gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Beyliği içinde bulunduğu cendereden çıkaracak tek yolun Bursa kuşatmasının kaldırılması olduğunu düşünen Orhan Bey, kardeşini bile karşısına alma pahasına Temurtaş'la görüşmeye gider.