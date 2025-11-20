Bir zehirlenme faciası da Esenyurt'ta! 1'i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı

1'İ BEBEK 7 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Binada oturan 1'i bebek 7 kişinin fenalaşması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Rahatsızlanan bina sakinleri zehirlenme şüphesiyle, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından tahliye edilen apartmanda, AFAD ve UMKE ekipleri inceleme yapıyor.