Dolandırıcılara dikkat: Ekranınızı başkalarıyla sakın paylaşmayın

2023 yılından bu yana WhatsApp'ta kullanılan ekran paylaşım özelliği dolandırıcıları cezbediyor. Bu özellik kötü niyetli kişiler tarafından kullanıcıların verilerini, kimliklerini ve paralarını çalmak için giderek daha fazla kullanılıyor.

TİMUR SIRT









Dijital tehditler özellikle en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarını kendilerine hedef olarak seçiyorlar. Dolandırıcılar WhatsApp video görüşmesi sırasında insanları telefon ekranlarını paylaşmaya ikna ederek bilgilerini çalıyor ve sonrasında zarara uğratıyorlar. Siber güvenlik alanında dünya lideri olan ESET bu dolandırıcılık yöntemi hakkında bilinmesi gerekenleri paylaştı, kullanıcıların bu dolandırıcılıktan nasıl korunabileceğini açıkladı.





YAKININIZ GİBİ DAVRANIYOR

Dolandırıcılık tanınmayan bir numaradan gelen WhatsApp video görüşmesi ile başlıyor. Dolandırıcı, banka veya hizmet temsilcisi, WhatsApp veya Meta destek temsilcisi, hatta zor durumda olan bir arkadaşınız veya akrabanız gibi davranıyor. Meşru görünmek için gerçek kimliklerini gizlemek amacıyla video akışını devre dışı bırakabiliyor, karartabiliyor veya bulanıklaştırabiliyorken yerel bir telefon numarasını taklit ediyor. Arayan kişi, kredi kartınızda yetkisiz bir harcama olduğunu, başka bir cihazda kapatılması gereken açık bir oturum olduğunu, onaylamanız gereken bekleyen bir ödül olduğunu veya hesabınızın askıya alınma riski olduğunu iddia ediyor.