Epstein dosyaları halka açılmaya çok yakın

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelerin yayımlanmasına yönelik artan yoğun kamuoyu baskısının ardından Epstein dosyalarında şeffaflık tasarısını 1'e karşı 427 oyla kabul etti. Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da oylama yapıldı ve dosyaların kamuoyuna açılmasını öngören yasa tasarısı için senatörlerin tamamı "evet" oyu kullandı. ABD Kongresi'nin iki kanadından da geçen yasa tasarısı, Trump'ın imzasına sunulacak ve ardından yasalaşacak. Epstein ile ilgili tüm dosyaların, ayrıca Epstein'in hapishanedeki ölümüne ilişkin soruşturma kayıtlarının 30 gün içerisinde yayımlanmasını zorunlu kılıyor.