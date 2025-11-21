Güllü’nün ölümünde bilirkişi raporu sırrı çözecek!

YALOVA'NIN Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü'nün 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili Yalova Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir savcı daha görevlendirilirken, olayla ilgili sır perdesini çözmesi beklenen bilirkişi ve ses analiz raporu ise bekleniyor. Güllü'nün kaza mı yoksa cinayet mi kurbanı olduğu bilirkişi heyeti tarafından değerlendirecek. Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor olayın ardındaki sır perdesini aralanması bekleniyor.