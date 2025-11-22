Niran Ünsal İzmir'de düzenlenen defilede sessizliğini bozdu: Ben kimseye küs değilim





Dijital dünyanın etkisinden de bahseden Ünsal, "Günümüz dünyasına ayak uydurmak zorundayız. Bu sadece yorumcular için değil; aranjör, müzisyen herkes için geçerli. Müzik seçmek bir özgürlük, bir lüks. Ben hepsini dinliyorum" diye konuştu. Yıllardır Sezen Aksu ile kırgın olduğu bilinen ancak bunu hiçbir zaman dillendirmeyen Niran Ünsal, bu yöndeki söylentilere kapıyı kapatarak, "Ben kimseye küs değilim. Biri bana küstüyse onu da bilemem ama uzun soluklu küslük hiç sevmem. Hayat buna değecek kadar uzun değil. Herkese zeytin dalı uzatmaya gönüllüyüm" açıklamasını yaptı. Performans hazırlıklarını da anlatan Ünsal, "Sahne öncesi yoğurt, asitli ve mayalı gıdalardan uzak dururum. Limon son dakika kurtarıcısıdır" dedi. Geçtiğimiz günlerde Seda Akay imzalı "Sevildiğini Bil" adlı projede yer alan sanatçı, "Yeni ufuklara yelken açtık, sırada güzel sürprizler var" diyerek yeni çalışmaların müjdesini verdi.