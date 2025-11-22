Sahte reçete skandalında 7 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde 2017-2021 yılları arasında sahte reçetelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 112 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen aralarında bir profesör, eczacılar ve bir tıbbi sekreterin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, bu kişileri muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler düzenlediği ve bu reçeteleri SGK'ya fatura ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi.