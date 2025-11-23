Benzerliğiyle sosyal medyayı salladı!

"KİM Milyoner Olmak İster" yeni bölüm tanıtımıyla, yarışmacıların büyük ödül için verdiği mücadele kadar, ekran başındakileri şoke eden bir olayla da gündeme geldi. Yarışmacılardan birinin ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'e olan inanılmaz benzerliği konuşuldu. "Bu kadar benzerlik" olmaz denilen yarışmacı sosyal medyayı adeta salladı! Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu benzerlik, programın en çok konuşulan anı haline geldi. Tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz izleyiciler, ekran başında adeta iki kişiyi karşılaştırır gibi yarışmacıyı ve Mert Ramazan Demir'i yan yana hayal etti. Mimiklerindeki uyum, bakışlarındaki derinlik ve duruş tarzı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Birçok kişi, "Bu gerçekten Mert Ramazan Demir mi? Yoksa ikizini mi bulmuşlar?" yorumlarıyla gündemi salladı.