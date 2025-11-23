Borsada inanılmaz vurgun! 73 milyon liralık tuzak ortaya çıktı

Manipülatör Onur Y.

TWİTTER VE TELEGRAM'I KULLANDILAR

Garsonluktan 5 yılda manipülatörlüğe evrilen Onur Y. ve ekibi örgütlü bir şekilde hareket ederek suç işlediğine dikkat çekilen iddianamede Şanlıurfalı olan Onur Y. ve ekibi, "onylm29" isimli X hesabından ve "Onur Endeksi" adlı Telegram hesabı üzerinden Marka hissesini pazarlayarak küçük yatırımcının almasını sağladı. Şebeke bu esnada, kendilerinde bulunan hisselerin satışını yaparak toplamda 73 milyon 217 bin liralık bir menfaat elde etti.

PATRON MALINI KY'YE SATTIRDI CİDDİ PARA KAZANDI

İddianamede, Onur Y.'nin gayri resmi olarak elinde bulundurmuş olduğu kendi şirketine ait hisselerin yüksek fiyata çıkışını sağlayarak, küçük yatırımcıya satışı hususunda anlaşma yaptığı vurgulanan Mine B.'in bu nedenle manipülatif eylem içerisinde bulunduğu ve ciddi miktarda para kazandığı ifade edildi.

KY'NİN İRADESİ FESADA UĞRATILDI

İddianameye göre, Marka Holding hissesi 'Marka' ya yönelik manipülasyon yapıldığı hususu ilk SPK tarafından araştırıldı. Eylemin gerçekleştiği tarih aralığı ise 2 Mart 2023 ile 14 Nisan 2023'dü. SPK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu manipülasyon eylemiyle ilgili hazırlanan rapor sunuldu. Raporda, küçük yatırımcıların dikkati, "onylm29" adlı X hesabından ve "ONUR ENDEKSİ" adlı Telegram hesabı üzerinden Marka hissesine çekildi. Küçük yatırımcının iradesi yalan, yanlış bilgiler eşliğinde fesada uğratılarak ilgili hissenin alınması sağlandı.

KOORDİNASYONLARI TAMDI

Denetleme raporunda da yer alan tespitlerle beraber Marka hissesine ilişkin paylaşım gerçekleştiren kişiler ise Onur Y. ve Murat G.'ydi. Bu iki ismin dışındaki şüpheliler de Marka hissesinde işlemlerde bulundu ve örgütün koordineli ve hissenin fiyatını etkilemeye, bundan haksız menfaat elde etmeye yönelik eylem gerçekleştirdi.