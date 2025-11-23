Ebru Gündeş’ten milyonluk paylaşım

ÜNLÜ şarkıcı Ebru Gündeş'in "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. Ancak dikkatler Gündeş'in kıyafetlerinden çok taktığı değerli aksesuarlara yöneldi. Paylaşımda yer alan su yolu ve çift sıralı kolyeleri, pahalı marka saati, tektaşı, küpeleri ve bileziklerinin toplam değerinin küçük bir servet ettiği anlaşıldı. Sanatçının çift sıralı kolyesi 40 bin dolar, saati 86 bin 200 Euro, tektaşı 200 bin dolar, küpeleri 15 bin dolar, bilezikleri ise 83 bin dolar olarak hesaplandı.