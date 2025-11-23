Mersin’de kazada hayatını kaybetmişti: Laçin’in ailesi kızları adına vakıf kuracak

MERSİN'DE otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ailesi, kızlarının adını yaşatmak için vakıf kurmaya hazırlanıyor. Laçin'in babası Mahmut Akyol (48), "Ayakta durabilmek için 'Laçin Vakfı' kurmak istiyoruz" dedi. İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Laçin Akyol, kızakla kayarken ayağı kırılınca tedavi için Mersin'deki ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti. Baba Mahmut Akyol, kızları adına vakıf kurmayı planladıklarını anlatarak, "Laçin gibi yetişen Türk çocuklarına yurt dışında gelecek sunmayı, onları 'master class'a hazırlamayı amaçlıyoruz. Yarışmalar düzenleyip kazanan çocukları geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.