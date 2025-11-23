Togg T10F, tek şarjla İstanbul-İzmir arasını geçti

Test sürüşü, basın mensupları ve sosyal medyada otomobil influencerlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel'de gazetecilere teslim edilen araçlar, konvoy halinde yola çıktı.
20 adet Togg T10F, çevre yolu üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü geçerek Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergâhını izledi. Araçlar, ortalama 115 km hızla ilerleyerek tek şarjla İzmir Konak'a ulaştı. Otelde basın mensuplarını Togg yetkilileri karşıladı. Testin ardından düzenlenen toplantıda, araçları deneyimleyen gazetecilerin görüşleri alındı.
TOGG T10F'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Menzil (WLTP) - 623 km'ye kadar,
Şarj Süresi - Yüzde 20'den Yüzde 80'e yaklaşık 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj),
Motor Seçenekleri - Tek motorlu RWD: 218 hp, Çift motorlu AWD: 430 hp, 0-100 km/s Hızlanma - 4,6 - 7,5 saniye arası (versiyona göre),
Maksimum Hız - 200 km/s, Dijital Kokpit - 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran),
Bağlantılı Teknolojiler - Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit, Aerodinamik - 0.24 sürtünme katsayısı