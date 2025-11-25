Haberler Yaşam İzmir için korkutan tablo: Şiddetli kuraklık kapıda İzmir için korkutan tablo: Şiddetli kuraklık kapıda Son dakika İzmir haberleri... 12 ve 24 aylık Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) haritaları, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuraklığın kalıcı ve kronik bir su sorununa dönüştüğünü ortaya koydu. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, özellikle İzmir ve Bursa gibi batı illerinde nemli koşulların giderek orta ve şiddetli kuraklığa dönüştüğünü söyleyerek uyardı. AA









Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) SPI ekim ayı haritası yayımlandı. Buna göre 2025 ağustos-ekim döneminde Türkiye'de batı ve kuzey bölgelerde nemli ya da normale yakın yağış koşullarının hakim olduğu, güney ve güneydoğuda kuraklık düzeyinin yüksek olduğu görülüyor.





Kadıoğlu, AA muhabirine, SPI periyotlarının her birinin kuraklığın farklı yüzlerini ortaya koyduğunu, orta ve uzun vadeli etkilerin belirgin biçimde ayrıştığını söyledi.



Türkiye'de iller bazında oldukça farklı kuraklık koşulları yaşandığına dikkati çeken Kadıoğlu, "İstanbul kısa vadede nemli bir tabloya sahip olsa da uzun vadede şiddetli kuraklığa doğru ilerliyor. Ankara'da ise durum çok daha çarpıcı, kent 3 aylık ölçekte normal görünse de 24 aylık dönemde çok şiddetli kurak sınıfına yükseliyor. İzmir ve Bursa gibi batı illerinde nemli koşullar giderek orta ve şiddetli kuraklığa dönüşüyor, Akdeniz kuşağında özellikle Adana ve Antalya'da kuraklık döngüsü olağanüstü seviyelere kadar çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kadıoğlu, İç Anadolu'da Konya ve Kayseri'de tüm periyotlarda istikrarlı biçimde kuraklık seviyesinin arttığını ve çok şiddetli kurak sınıfına ulaştığını aktardı.