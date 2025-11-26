  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam 35 ilde siber suç operasyonu

HABER MERKEZİ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK koordinesinde düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik son 10 gündür 35 il merkezli süren operasyonlarda 354 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 117'si tutuklandı, 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu yaklaşık 1 milyar 52 milyon TL değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 araç, 8 motosiklet, 14 mesken, 7 dükkan, 13 arsa/ tarla, 447 banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konuldu.

