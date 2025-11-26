Mardin'de aile boyu katliam!

Türkiye dün anne, baba ve 5 yaşındaki çocuklarının başlarından vurulmuş halde bulunduğu acı bir güne uyandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları 5 yaşındaki Samyeli Kaya, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü.