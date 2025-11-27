  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Ankara'da duruşma sonrası bıçaklı kavga: 'Hepsi sırtından bıçaklanmış'

Ankara'da mahkemedeki duruşma sonrasında iki taraf arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3'ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde, Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde meydana geldi. İddialara göre, çocuk mahkemesinde görülen bir davada taraflar arasında tartışma çıktı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Duruşmanın ardından dışarıda da devam eden tartışmanın alevlenmesi üzerine çıkan kavgada aynı aileden 5 kişi bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince şüphelilerden biri gözaltına alınırken, diğer firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

'HEPSİ SIRTINDAN BIÇAKLANMIŞ'

Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı: "Saldırıya uğrayanlar adliyeden çıktıkları sırada motosikletli iki kişi önlerini kesmiş. Daha sonra bıçaklı saldırıya uğramışlar. 5 yaralı vardı. 3 kişinin durumu ağırdı. Taraflar arasında önceden husumet olduğu iddiaları var. Pusu kurmuşlar. Yaralılar hepsi aynı taraftandı. Durumları ağır olanların hepsi sırtından bıçaklanmış. Polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaralılar da ambulansla hastaneye götürüldü. Zanlıları da başka ambulansla götürdüler" ifadelerine yer verdi.

