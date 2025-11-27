‘Buluşma tuzağı’ kuran çete çökertildi: 16 tutuklama

ANTALYA'DA polise başvuran bazı kişiler, sosyal medyada kadın isimleri ve fotoğrafları ile açılan sahte hesaplardan kendileriyle mesaj yoluyla iletişime geçildiğini ve dolandırıldıklarını belirttiler. Buluşma noktası olarak davet edildikleri restoranda şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetildiğini ileri süren mağdurlar şikayetçi oldu. Şüphelilerin banka hesap hareketleri, telefon konuşmaları gibi birçok teknik konuyu tüm yönleriyle mercek altına alan polis ekibi, Antalya merkezli Diyarbakır, Ankara ve Muğla'da "Son Kadeh" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen 32 adrese, Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskınlarda 17'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı.