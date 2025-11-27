Üniversite personeli silahla rehin alındı

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli idari personel H.T, henüz belirlenemeyen nedenle D.B. adlı kadın personeli silahla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etti. Serbest bırakılan rehine, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Silahını teslim ettiği öğrenilen H.T. gözaltına alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.