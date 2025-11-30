Ege yolları kana büründü: 6 ölü, 4 yaralı! Aydın, Manisa, Muğla...

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Zihni Başkan ile eşi Saadet Başkan'ın (64) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Akhisar ilçesinde ise yine kamyon ile otomobil çarpıştı. Ali İhsan K'nin kullandığı kamyon ile Alpay G. yönetimindeki otomobil, Seğirdim Mahallesi yakınlarındaki virajda çarpıştı. Otomobildeki yolcu Mustafa Kocaman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Alpay G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

