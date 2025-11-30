Ege yolları kana büründü: 6 ölü, 4 yaralı! Aydın, Manisa, Muğla...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 yaşındaki sürücü Muhammed Hasan D. motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan genç sürücü ve arkasında oturan arkadaşı metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde, 21 yaşındaki yolcu Mehmet Öklav'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan sürücü Muhammed Hasan D. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Aydın'da meydana gelen başka bir kazada ise, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Germencik'te Kamil D.'nin kullandığı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Mursallı Kavşağı'nda B.Ö. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlarda yolcu konumunda bulunan T.Ö. ile Ç.Ş. de yaralandı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
BİR ANDA TIR'IN ALTINA GİRDİLER
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki kazada da TIR'ın altına giren araç bir çifte mezar oldu. Zihni Başkan (64) idaresindeki otomobil, tali yoldan Akhisar-Manisa kara yoluna manevra yapan Nihat O'nun (48) kullandığı plakalı TIR'a yandan çarpıp altına girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Zihni Başkan ile eşi Saadet Başkan'ın (64) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Akhisar ilçesinde ise yine kamyon ile otomobil çarpıştı. Ali İhsan K'nin kullandığı kamyon ile Alpay G. yönetimindeki otomobil, Seğirdim Mahallesi yakınlarındaki virajda çarpıştı. Otomobildeki yolcu Mustafa Kocaman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Alpay G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.