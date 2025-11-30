Şanlıurfa'dan sonra bu kez de Bolu'da yaşandı! İşçinin makatına 'şaka' olsun diye hava bastı: 1 tutuklama

Bolu'nun Göynük ilçesinde kompresörle hava basılan işçinin kalın bağırsağı patladı.
İddiaya göre, ilçede bulunan bir santralde çalışan 4 işçi, Ö.K'nin makatından kompresörle hava verdi. Olay sonrası işçi fenalaştı.
İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan müdahale sonrası işçi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalın bağırsağının patladığı belirlenen ve acil ameliyata alınan Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından karakola götürülen 4 işçiden biri gözaltına alındı, 3 kişi serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
MARANGOZ ATÖLYESİNDE DEHŞET: 15 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddialara göre, 15 yaşındaki lise stajyeri ve çırak Muhammed Kendirci, aynı iş yerinde kalfa olarak çalışan 20 yaşındaki Habip Aksoy (Habip A.) ve kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından etkisiz hale getirildi. Elleri bağlanan çocuğun pantolonu zorla çıkarıldı ve makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.
Ağır yaralanan Muhammed, sırasıyla Bozova Devlet Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak, iç organlarında oluşan ciddi hasar nedeniyle 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.