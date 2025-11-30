Şanlıurfa'dan sonra bu kez de Bolu'da yaşandı! İşçinin makatına 'şaka' olsun diye hava bastı: 1 tutuklama

MARANGOZ ATÖLYESİNDE DEHŞET: 15 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddialara göre, 15 yaşındaki lise stajyeri ve çırak Muhammed Kendirci, aynı iş yerinde kalfa olarak çalışan 20 yaşındaki Habip Aksoy (Habip A.) ve kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından etkisiz hale getirildi. Elleri bağlanan çocuğun pantolonu zorla çıkarıldı ve makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.