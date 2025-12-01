Uzmanlar uyarıyor: Dolandırıcılar sadece 'Alo' demenizi bekliyor

Son dönemde artan bilinmeyen ve yabancı numaralardan yapılan aramalar ciddi bir siber güvenlik tehdidinin ilk adımı olarak görülüyor. Uzmanlara göre siber dolandırıcılar, kimlik avı ve "vishing" (sesli oltalama) saldırıları için "sessiz çağrı" yöntemine başvuruyor.

Uzmanlar, bu çağrıların aslında organize dolandırıcılık girişimlerinin keşif aşaması olduğuna dikkat çekiyor. Dolandırıcılar önce telefonu açan, cevap veren, merak eden kişileri belirliyor; ardından bu numaralara banka çalışanı, kargo firması ya da resmi kurum kimliğiyle geri dönüş yaparak kimlik avı kurguluyor.

"ALO" VE "EFENDİM" DEMEYİN

Özellikle "sessiz aramalar" da genellikle bilinmeyen ya da gizli bir numaradan gelen bu çağrılarda telefonu açan kişi derin bir sessizlikle karşılaşıyor.

Kullanıcı "Alo" veya "Efendim" dediği anda arama aniden sonlanıyor; böylece dolandırıcılar numaranın aktif olduğunu doğruluyor.