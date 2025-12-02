Bal sahtekarları iş başında! Bakanlık listesine eklendi: İşte o markalar...

Ankara, Bursa ve Gümüşhane'deki firmalara ait süzme bal ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine arıcılık ürünleri grubundan 3 firma daha eklendi.
Bakanlığın yayımladığı listeye göre; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde faaliyet gösteren 'Ravza Bal -Mustafa Keleş' firmasına ait 'Ravza Bal Süzme Çiçek Balı', Ankara'nın Akyurt ilçesindeki 'Vahit Yıldız Balsu -Vahit Yıldız' firmasına ait 'Ecegün Süzme Çiçek Balı', Bursa Nilüfer'deki Asbal Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait 'Asbal Süzme Çiçek Balı 500 G', ürünlerinde taklit veya tağşiş yapıldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
