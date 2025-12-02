Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamalar 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen, 'bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 Temmuz günü tutuklanmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Taşdelen ve avukatları hazır bulundu.

"PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI HUKUKİ"

Suçlamaları kabul etmeyen Taşdelen savunmasında, "Ben bilerek ve isteyerek ülkeme istihdam yaratmaya geldim. Burada yaratmış olduğumuz teknolojiyle bir yazılım hizmet faturası kesiyoruz. Türkiye'den 1 TL'yi dahi yurtdışındaki herhangi bir kaynağa aktarmadık. Aldığımız tek hizmet reklam harcamalarıdır. 40 çalışanın maaşı ödenmekte, geri kalan meblağ ise şirket kasasında bulunmaktadır. Benim kara para veya bu tarz suçlamalarla bir alakam yoktur. Suçlamaları asla kabul etmiyorum; ben bir girişimci ve iş insanıyım. Şirketimizin bütün banka hesapları açık bir şekilde ülkeye katkı sunduğunu gösterir niteliktedir. Elbette para girişi ve transferler var ancak bunların tamamı hukuki çerçevededir." şeklinde konuştu.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianamede, Sertaç Taşdelen'in "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ve bunların internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetleri yürüttüğü, bu suçları işlemek için bilişim sistemleri kurduğu belirtildi. Şüpheli Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.