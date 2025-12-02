Kocaeli'de dehşet olay! Yaşlı adamı demir çubukla katletti, savunması kan dondurdu: Benim öldürdüğüm adam yapay zeka...

Karar duruşmasına tutuklu sanık Çetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken; duruşmada öldürülen Kaya'ın çocukları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Birol Şakir Kaya'nın çocukları, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

'BABANIZ ÖLMEDİ'

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Tuanay Çetin, Birol Şakir Kaya, çok sevdiğim bir insan. Benim öldürdüğüm adam yapay zeka, Şakir amca değil. Şakir amca kesinlikle ölmedi, 7 aydır pazar açıyor dedi. Kaya'nın çocuklarına da seslenen sanık, Babanız ölmedi diye konuştu.

Sanık avukatı, sanığın cezai ehliyeti olmadığını düşündüklerini belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığı, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.