Münevver Karabulut cinayeti işlenmişti: Mahkemeden belgesel için yayın durdurma kararı

3 Mart 2009'da, Türkiye kan donduran bir cinayete tanıklık etti. Lise öğrencisi Münevver Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından katledildi. Kan donduran cinayetin üzerinden seneler geçse bile gündemden düşmedi.
Son olarak bir dijital yayın platformunun Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili belgeler hazırlaması tepkileri beraberinde getirdi.
AİLENİN BAŞVURUSU SONRASI MAHKEMEDEN KARAR!
Aile, Münevver Karabulut cinayetini konu alan "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli belgeselin izinleri olmadan çekildiğini belirterek yayının durdurulması için hukuki süreç başlatacaklarını belirtmişti. Aile, izin alınmadan yapıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
Mahkeme, belgeselin yayınlanmasının tedbiren durdurulmasına kararı verdi.
DURDURULMA KARARI
Mahkeme, davaya konu "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli belgeselin sosyal medya, televizyon, dijital medya, veya herhangi bir mecrada satımı, dağıtımı, ve yayınlanmasının durdurulması karar verdi.