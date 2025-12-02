SMA’ lı Kerem’in annesi: Evladıma yardım edin

Ağrı'da yaşayan ve 16 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Cemal Özcan (50) ile ev kadını Barika Özcan'ın, Sudenaz (12) ve Muhsin'in (6) ardından 16 Ağustos 2024'te dünyaya gelen üçüncü çocukları Kerem Özcan'a 20 günlükken topuğundan alınan kanla SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Valilik onaylı bağış kampanyası 10 aylıkken açılan Kerem Özcan'ın tedavisi için gereken miktarın ancak yüzde 4'ü toplanabildi. Ağrı'da kampanyayı istedikleri kadar duyuramadıklarını söyleyen Cemal Özcan, eşi ve çocuklarını babasının yanına Denizli'ye gönderdi. Ancak sağlık durumu günden güne kötüye giden Kerem bebek, 20 gün önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Özcan, "Oğlum Kerem'in kampanyası gönüllü olmadığı için şu an yüzde 4 düzeyinde. Oğlumuz yoğun bakımda uyutuluyor. Çocuğumuzun durumu daha da kötüye gitmeden yardım istiyoruz" dedi. Kardeşlerinin her gün Kerem'i sorduğunu belirten anne Barika Özcan da özellikle büyük kızının kampanyaya bağış toplamak için sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaptığını söyledi.

'KİMSE KULAĞINI KAPATMASIN'

Yardım isteyen Özcan şöyle konuştu: "Kerem'in sesini kimseye duyuramadık. Evladımı kaybetmek istemiyorum. Bir anne olarak tüm ailelere sesleniyorum. Kerem'i kendi evlatları gibi görüp, yardım etsinler. Zaten valilik hesabı açılıncaya kadar zaman kaybettik. Bazı bebeklerin 2,3 ay içinde kampanyaları başlıyordu. Kerem geç kalmış bir bebek. Şu an yoğun bakımda Kerem bensiz, ben Keremsiz. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Kimse kulağını kapatmasın. Ablası gece saat ikiye kadar yayın yapıyor, ağlıyor. Lütfen çocuklarımın sesini duyun, oğlumu kardeşlerine kavuşturun."