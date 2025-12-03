Tuttur.com hakkındaki 'kullanıcı bilgilerine müdahale' iddiası asılsız çıktı

Saran Holding bünyesinde yer alan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesi ve lisanslarının iptali sonrası faaliyetlerini durduran "tuttur.com" şans oyunları sitesi, kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlatılmıştı.

DEĞİŞİKLİK YOK

Başlatılan soruşturma kapsamında, gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla "tuttur.com" sistemlerine hizmet veren bilgisayarlar ile programlar, kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından incelenmişti. Yapılan incelemede, herhangi bir değişiklik yapılmadığı tespit edildi.

İDDİAYI ORTAYA ATAN TUTUKLANDI

Gerçeğin aydınlanmasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı ortaya atan @pameranti rumuzlu Y.K. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. Şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.