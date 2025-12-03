Haberler Yaşam 11 yıldır haber alınamıyordu! Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme 11 yıldır haber alınamıyordu! Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme Son dakika haberleri... Mart 2014'te Malezya'dan kalkan ve bir daha haber alınamayan 'MH370' uçağı için arama çalışmaları yeniden başlatılıyor. Yapılan açıklamada çalışmaların 55 gün süreceği belirtildi. AA









Bernama haber ajansına göre, Malezya Ulaştırma Bakanlığı, Mart 2014'te Malezya'dan kalkan ve bir daha haber alınamayan uçak hakkında açıklama yaptı.



Açıklamada, arama çalışmalarının 30 Aralık'ta başlayacağı ve 55 gün süreceği belirtildi.





Arama çalışmalarında, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yerlere odaklanılacağı ifade edildi.



Çalışmaların, Malezya hükümeti ile okyanus ve deniz tabanlarından veri toplayan Ocean Infinity şirketi tarafından yürütüleceği kaydedildi.