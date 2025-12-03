229 km hızla gelen ölümde yürek burkan soru: 'Baba kelimesini artık kullanamayacak mıyım?'

"HİÇBİR ANNE BU SORULARA MARUZ KALMASIN"

Yaşananları ve iddianameyi değerlendiren Külcü, eşinin ölümünden sonra çok zor günler geçirdiklerini söyledi. Adeta eşiyle kendisinin de öldüğünü anlatan Külcü, yeni bir güne başlamanın, o günü bitirmenin kendisini için çok zor olduğunu dile getirdi. Yaşanılan kazada kendilerini teselli edebilecek hiçbir şey bulunmadığını vurgulayan Külcü, "Çocuklarla bu süreci atlatıyor olmak daha da zor.

Kendi acınızı yaşayamayıp, çocukları da hayata karşı motive etmeniz gerekiyor. Çocuklarım bu durumu yeni algılamaya başladı. Oğlum bana, 'Baba kelimesini artık kullanamayacak mıyım, söyleyemeyecek miyim?' diye soruyordu. O da artık babasının gelmeyeceğini anladı. Ben bu acıları yaşadım, hiçbir çocuk, hiçbir anne bu sorulara maruz kalmasın." diye konuştu.