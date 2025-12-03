Antalya'da dehşete düşüren akran şiddeti: Saçından tutup metrelerce sürükledi!

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçesi, akran zorbalığının ve şiddetin en acı örneklerinden birine sahne oldu. 30 Kasım günü, Merkez Mahallesi'ndeki ilkokul bahçesinde bir araya gelen yaşları küçük 11 kişilik (kız ve erkek) öğrenci grubu, kendileriyle aynı okulda okuyan bir kız öğrenciyi önce tehdit etti, ardından toplu şekilde tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: SİGARA İÇEREK KAVGAYI İZLEDİLER
Şiddet olayının şok edici detayları, öğrencilerden bazılarının bu korkunç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde; kız öğrencinin feci şekilde dövüldüğü, yere düşürüldüğü, tekmelendiği ve hatta saçından tutularak sürüklendiği anlar yer alıyor.
Daha da vahimi, telefon kaydında yer alan "İyi vur, kafasını yere çarp, vurun acımayın!" sözleri vicdanları yaraladı: Ayrıca, kayıt sırasında bir erkek öğrencinin kavgayı sigara içerek izlemesi de olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, 11 ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI
Şiddete uğrayan kız öğrencinin durumu ailesine anlatması üzerine, aile derhal polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri başlattığı detaylı araştırmada, şiddet anlarının kaydedildiği cep telefonu görüntülerini ele geçirdi.
Görüntülerin incelenmesinin ardından olaya karışan 11 öğrencinin ifadeleri alındı ve adliyeye sevk edildiler. Ancak çocuklar, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SORUŞTURMA HAMLESİ
Olayın ardından Serik'teki infiali dindirmek amacıyla Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti. Ailenin resmi şikayeti üzerine, olayın tüm boyutlarının araştırılması için idari soruşturma başlatıldı.
Milli Eğitim yetkilileri, şiddet uygulayan ve olaya karışan öğrenciler hakkında gerekli yasal ve disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.