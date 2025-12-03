Antalya'da dehşete düşüren akran şiddeti: Saçından tutup metrelerce sürükledi!

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçesi, akran zorbalığının ve şiddetin en acı örneklerinden birine sahne oldu. 30 Kasım günü, Merkez Mahallesi'ndeki ilkokul bahçesinde bir araya gelen yaşları küçük 11 kişilik (kız ve erkek) öğrenci grubu, kendileriyle aynı okulda okuyan bir kız öğrenciyi önce tehdit etti, ardından toplu şekilde tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.