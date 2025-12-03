Bakan Uraloğlu duyurdu! Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde değişim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.
Uraloğlu, "İşletmeciler, yasaklı bölgeler için sistem üzerinden otomatik sınırlama getirmekle yükümlü. Sürüş sırasında yasaklı bölgeye yaklaşılması halinde sürücü, direksiyonuna yerleştirilen işitsel cihazla uyarılacak. Hızı saatte 6 kilometreye düşürülecek" dedi.
Uraloğlu ayrıca sürüş sırasında devrilme uyarısı alınması halinde işletmecinin sürücü ile telefon üzerinden iletişim kurarak durum tespiti yapacağını, kazaya ilişkin verinin sisteme kaydedileceğini kaydetti.