CHP'li belediyelerde bilindik manzaralara bir yenisi eklendi! Vatandaş isyan etti: 'Bu ne biçim bir belediyeciliktir'

TOPLANMAYAN ÇÖPLERE TEPKİ

Maltepe Belediyesi'nin çöp dağlarını eleştiren Yakup Düzcü, "Pislikten geçilmiyor. Çöpleri böyle atıyoruz. Belediye ne zamana kadar çalışmayacak. Belediye ödemeleri yapmıyormuş. Belediye ödemeleri versin, kimseyi mağdur etmesin. Bu iş nereye kadar böyle gidecek. Her yer pislik. Çöp kutuları ağzına kadar doldu. Çöpler 2 gündür böyle" dedi. Mesut Deniz de yaşananlara tepki göstererek, "Ben bu bölgenin sakiniyim. Burada çocuk parkı var. Çöpten geçilmiyor. Bu ne biçim bir iştir. Bu ne biçim bir belediyeciliktir. Biran önce anlaşılsın da temizlik olsun. Haddinden fazla koku var. Bu ne rezillik var. Bu işin biran önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Maltepe Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maltepe Belediyesi olarak, çalışanlarımızın haklarını koruyan; adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni için görev yapan bir anlayışı esas alıyoruz. Belediyemiz, çalışanlarına sunduğu sosyal haklar, ücret politikası ve çalışma koşulları bakımından birçok belediyenin üzerinde bir standart sağlamaktadır. Maaş ve fazla mesai ücretlerine ek olarak verilen ikramiye ve öğrenim yardımı ödemelerinin takvimine ilişkin yetkili sendikanın yaptığı çağrı sonucu, bazı çalışanlarımızın 1-2 Aralık 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemine yönelmesi ilçemizde olumsuz görüntülere yol açmıştır.Bu süreçte personel maaşları ve mesai ödemelerine ilişkin herhangi bir gecikme ya da borç bulunmadığını özellikle belirtmek isteriz. Yaşanan aksaklıkların hemşehrilerimizde yarattığı mağduriyetin farkındayız ve bunun bir an önce son bulması için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz.Mevcut ekonomik koşullar ve çalışanlarımızın sosyal haklarının sürdürülebilir biçimde korunması gözetilerek hazırlanan ödeme planı, hem sendikaya hem de doğrudan personelimize iletilmiştir. Önceliğimiz; ilçemizde kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürmesi, sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akılla en kısa sürede normale dönmesidir. Maltepe Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de çalışma arkadaşlarımızın yanında durmaya, kamu kaynaklarını dürüst, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeye ve Maltepelilerin hizmetlerinin aksamaması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir" denildi.