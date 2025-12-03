İstanbul Üsküdar'da feci kaza: İETT otobüsü börekçiye girdi! 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre; otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.