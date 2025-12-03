  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam İstanbul Üsküdar'da feci kaza: İETT otobüsü börekçiye girdi! 4 yaralı

İstanbul Üsküdar'da feci bir kaza meydana geldi. İETT otobüsü 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. İşte görüntüler...

Kaza, saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Kaza sırasında börekçide müşterilerin olduğu öğrenilirken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

