'Kanlı buluşma' tuzağında iddianame kabul edildi! İfadeler kan dondurdu...

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde, 26 Temmuz gecesi yaşanan kanlı olayla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, eski sevgilisinin (Gamzenur B.) mevcut sevgilisi (Mustafa O.) ve arkadaşlarının kurduğu bir tuzağa düşürüldü.

OLAYIN PERDE ARKASI: TUZAĞA DÜŞÜRÜLEN GENÇ

Olayda ağır yaralanan Şirin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geniş çaplı inceleme başlatan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Mustafa O. (21), Gamzenur B. (18) ve çocuk şüpheli R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samet E.A. (19) ve M.F.Y. adli kontrolle, Z.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

İSTENEN CEZA: ÜÇ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa O. ve Gamzenur B. ile tutuksuz sanık Samet E.A. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Mustafa O. için 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yaşı küçük sanıklar R.Y. ve M.F.Y. hakkında ise ayrı bir dosya kapsamında iddianame hazırlandı. Savcılık, tüm şüphelilerin planlayarak ve iştirak iradesiyle hareket ettiğini ve Ümitcan Şirin'i buluşma bahanesiyle tuzağa düşürdüğünü vurguladı.