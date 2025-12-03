Haberler Yaşam Mersin'de seri cinayet! Anne-oğul ve büfeciyi katletti! Sebebi kan dondurdu: Ücretsiz içki alamayınca... Mersin'de seri cinayet! Anne-oğul ve büfeciyi katletti! Sebebi kan dondurdu: Ücretsiz içki alamayınca... Mersin'de meydana gelen korkunç seri cinayetin detayları ortaya çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 25 yaşındaki M.T., önce aynı binada yaşadığı anne ve oğlunu, ardından ise bir tekel bayisi işletmecisini öldürdü. Zanlının cinayeti işleme sebebi duyanları şaşkına çevirdi. İHA









İddiaya göre, merkez Akdeniz İlçesi Mithat Paşa Mahallesi 5519 nolu sokak 11 No'daki binanın son katındaki bir evde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli M.T. (25), ilk önce oturduğu aynı binadaki üst komşusu anne Remziye (50) ile oğlu Mazlum Kaya'yı (26) öldürdü.

Cinayet sonrasında binadan çıkan şüpheli, bir ticari taksi ile Merkez Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bir tekel bayine gitti. Bayiye giren şüpheli ücret ödemeden alkollü içki almak istedi. Bu sırada şüpheli üzerindeki silahı çekerek tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti. Ardından da taksiciye de ateş eden şüpheli kaçtı.