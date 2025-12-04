Adana'da görenlerin midesini bulandıran görüntü! Her yer kemik kaynıyor!

"KESİP HALKIMIZA YEDİRİYORLAR"

Dağlıgül, "Bu at ve eşekleri kesip maalesef halkımıza yediriyorlar. Bilmeden biz de yemiş olabiliriz. Bu kesimlerin sayısı belirsiz. Köpekler bu leşlerin üzerine geliyor. Çocuklar okula gidemez hale geldi" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini ve dere yatağının düzenli olarak denetlenmesini istedi.