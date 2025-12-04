Antalya’da akran şiddeti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde kız ve erkeklerden oluşan 11 kişilik grup, bir kız öğrenciyi tekme ve yumruklarla dövdü, saçından tutup sürükledi. Öğrencilerden bazıları da şiddet anlarını cep telefonuyla kaydetti. Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde 30 Kasım günü bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip, sonrasında darbetti. Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise şikayetçi oldu. olisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirlendi. Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.