Google’da 2025’te en çok bunlar arandı

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde ve Türkiye özelinde yükselişe geçen arama trendlerini 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025) listeleriyle paylaştı.

2025 yılında Türkiye'de merak ettiklerimiz, öğrendiklerimiz ve heyecanlandıklarımız; teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede çeşitlendi.

Bu yılın en çarpıcı sonucu ise teknolojinin hayatımızın merkezine yerleştiğinin en büyük kanıtı olarak "Gemini" aramasının zirveye oturması oldu. Türkiye'nin 2025 Arama Trendleri; "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Filmler", "Tarifler", "Ne zaman?", "Ne giyilir?", "Nesi meşhur?" ve "Nasıl yenir?" başlıkları altında toplandı. Bu kategoriler, yıl boyunca hem ülke gündemini hem de günlük yaşamın küçük ama önemli anlarını yansıtan aramaları gözler önüne serdi.

2025 ARAMA TRENDLERİNIN ZİRVESİNDE "GEMINI" VE TÜRKİYE GÜNDEMİ VAR

2025 yılında Türkiye'de yapılan aramalarda teknoloji ve ülke gündemi belirleyici oldu. Ekonomim'in aktardığına göre; "Aramalar" kategorisinin ilk sırasına Google'ın yapay zeka modeli "Gemini" yerleşti. Genel sıralamada Gemini'ı, toplumsal hafızadaki yerini koruyan "İstanbul Depremi" ve yılın en çok konuşulan dizisi "Eşref Rüya" takip etti.

Ayrıca küresel fenomen "Squid Game" ve spor karşılaşmalarının da bulunduğu genel listenin en dikkat çekici aramalarından biri de usta sanatçı "Ferdi Tayfur" oldu. Hem genel aramalarda hem de "Kaybettiklerimiz" listesinde üst sıralarda yer alan Tayfur ile birlikte; "Volkan Konak" ve "Nihal Candan" gibi isimler de bu yıl hüzünle anılan ve en çok aranan kayıplarımız arasında sıralandı.