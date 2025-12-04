Habersiz hat davası geri döndü: AYM ihlal dedi

Adına habersizce cep telefonu hattı açılan bir kişi, hattı açan telefon bayisinin sahibi Menduh Ataç hakkında şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından düzenlenen iddianameyle birlikte Ataç, yargılama sonucunda 1000 TL idari para cezasına çarptırıldı.

SÖZLEŞMEYİ ALT BAYİ DÜZENLEDİ" SAVUNMASI

Menduh Ataç, mahkemeye verdiği savunmada sözleşme düzenleme yetkisinin alt bayilerde olduğunu, kendisinin üst bayi olduğunu, sözleşmeyi hazırlamadığını ve yalnızca hat açma işlemi yaptığını söyledi. Ayrıca aynı suçtan görülen başka davalarda beraat kararları verildiğini belirterek istinaf ve Yargıtay kararlarını mahkemeye sundu. Buna rağmen ceza verildi.

AYM'YE BAŞVURDU

Ataç, kararın sonucunu etkileyebilecek nitelikteki iddialarına yanıt verilmediğini belirterek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, benzer olaylarda farklı sonuçlara varılmışsa bunun gerekçesinin kararda açıkça yazılması gerektiğini vurguladı. Mahkemenin, sözleşmeyi düzenlemeyen ve sadece aktivasyon işlemi yapan üst bayi Ataç'ın cezai sorumluluğunu hangi gerekçeyle kabul ettiğini yeterince ortaya koymadığı belirtildi.

AYM, HAK İHLALİ DEDİ

Yüksek Mahkeme, Menduh A.'nın gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine hükmederek kararın bir örneğini ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.