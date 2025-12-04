Kilo iğnelerinde gebelik sürprizi

Zayıflama iğneleri iştahı baskılayarak, insülin direncini azaltarak ve kilo kaybını kolaylaştırarak özellikle polikistik over sendromu (PCOS) gibi durumlarda yumurtlamanın yeniden başlamasını destekleyebilir diye belirten Göde, "Bu durum gebelik isteyenler için olumlu görünse de korunma yöntemleri kullanılmadığında plansız gebelik riskini artırabilir.

Dahası, bazı zayıflama ilaçları doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir. Bu nedenle hekimlerin yönlendirmesiyle doğum kontrol haplarının etkisini azaltan ilaçları kullananlar, tedavinin başlangıcında ve her doz artışından sonra 4 hafta boyunca ek korunma yöntemleri tercih etmelidir" dedi.

VÜCUTTAN NE ZAMAN ATILIYOR

Yüksek doz GLP-1 maruziyetinin düşük veya doğum kusuru riskini artırabileceği yönünde insan verileri henüz sınırlı ve kesinleşmiş değildir. Küçük ölçekli çalışmalar erken gebelikte olumsuz etki göstermese de uzmanlar önlem amaçlı olarak planlı gebelik öncesi bu ilaçların bırakılmasını en güvenli yaklaşım olarak kabul ediyor diye ifade eden Doç. Dr. Göde, "Uzun süre etkili GLP-1 ilaçları, bırakıldıktan sonra vücutta ortalama 5-6 hafta aktif kalmaya devam eder. Bu nedenle ilaçların planlı gebelikten en az 2 ay önce kesilmesi uluslararası kılavuzlarda önerilir.